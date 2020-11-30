美国前国务卿康多莉扎：哈萨克斯坦是首个放弃核武的国家

哈通社/努尔苏丹/11月30日 --在“努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫—世界杰出政治家”主题国际研讨会上发表视频讲话的美国前国务卿康多莉扎·赖斯表示，哈萨克斯坦是首个放弃核武的国家。

国际研讨会由哈萨克斯坦战略研究所和外交部组织举行。

本次研讨会的宗旨是分析首任总统在建国和国家未来中的历史作用，促进国家的和平与社会和谐政策，促进公民和爱国主义价值观。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫、前联合国秘书长、全球绿色增长研究所理事会议长潘基文、国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫、英国前首相托尼·布莱尔、哈萨克斯坦宪法委员会主席海拉特·麦米等政治和公众人物参加本次研讨会。

与会者指出，12月1日是哈萨克斯坦的首任总统日，是一个特殊的节日。 努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为人民和国家做出了杰出贡献。

在研讨会上发表视频讲话的美国前国务卿康多莉扎·赖斯表示，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫作为哈萨克斯坦的首任总统，做出了许多重要贡献。众所周知，独立以来，哈萨克斯坦在世界各国中的声望不断提高，并在内部发展阶段取得了众多成就。领导了许多国际组织，也成功举行了很多国际活动。此外，哈萨克斯坦是世界上首个放弃核武的国家。

【编译：阿依波塔】