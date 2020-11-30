马吉利斯议长出席集体安全条约组织议会大会

哈通社/努尔苏丹/11月30日--据哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）新闻处消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林出席集体安全条约组织议会大会并发表讲话。

会议讨论了落实俄罗斯联邦在2020年担任集安组织轮值主席的优先事项的工作结果，集安组织领域责任情况，以及应对挑战和对集体安全的威胁的措施。

此外，议员们还通过了关于打击非法贩运大规模毁灭性武器，形成集安组织成员国对新型精神活性物质进行国家登记的共同方针，以及在组织武装部队、其他部队和军事组织的国际航空飞行方面完善立法的建议。

与会者批准了集体安全条约组织议会大会关于2021-2025年集安组织成员国国家立法的协调与统一的活动方案，以及集体安全条约组织议会大会2021年的工作计划。

马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林指出，这些文件涵盖了深化大会法律框架的广泛主题和领域，并考虑到了当今的现实情况进行了详细阐述。

未来五年的计划包含示范行为，特别是制定关于大数据形成和使用的国家立法，在确保信息安全的背景下创建人工智能、网络安全和数字签名。

亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦议会议长，以及观察员国塞尔维亚和阿富汗议会代表出席了会议。

【编译：阿拉依】



