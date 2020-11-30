潘基文：关闭塞梅核试验场是人类历史上的重要决定

哈通社/努尔苏丹/11月30日 —— 联合国前秘书长潘基文30日在主题为“世界杰出政治家—努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫”国际研讨会上发表讲话时表示，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为人类共同未来与和平安全进程提供了巨大贡献。

潘基文称，哈萨克斯坦的关闭塞梅核试验场和自愿放弃核武国家地位是整个人类和全球历史上的重要决定。他强调，在核试验场进行的500多场核爆试验对当地居民的健康和安全，以及环境造成了巨大的危害。

联合国前秘书长指出，哈萨克斯坦在加强国际和区域安全，以及无核化和核不扩散领域中成为了全球领导者。此外，哈萨克斯坦的该决定对外交政策的发展带来了积极影响。

“哈萨克斯坦于2002年5月批准《全面禁止核试验条约》。2015年，联合国大会在哈萨克斯坦的倡议下通过《建立无核武器世界宣言》。此外，在哈萨克斯坦的倡议下，联合国于2010年宣布每年的8月29日为‘禁止核试验国际日’。作为联合国前秘书长，我多次见证了关键领导在重要时期不仅能改变单个国家的轨迹，而且可以帮助改变整个世界的轨迹。我想借此机会，再次呼吁全球各国领导人对联合国禁止核试验和核不扩散，以及建立无核武器世界倡议提供支持。”潘基文说。

最后，潘基文向纳扎尔巴耶夫就当时通过的历史性决定，以及哈萨克斯坦为无核世界做出的巨大贡献表示了感谢。

【编译：小穆】