英国前首相：哈萨克斯坦的稳定发展与纳扎尔巴耶夫有着紧密关系

哈通社/努尔苏丹/11月30日 —— 英国前首相托尼·布莱尔30日在主题为“世界杰出政治家—努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫”国际研讨会上发表讲话时表示，苏联解体时期，很多人都不相信哈萨克斯坦将成为想在这样的国家。他指出，哈萨克斯坦的成功与稳定发展与努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导有着紧密关系。

布莱尔说：“尽管面临着挑战和改革，哈萨克斯坦充满信心的展望未来。纳扎尔巴耶夫做到了世界应了解的三件事。首先，他放弃了核武器，并成为了自愿消除核武器的唯一国家。第二，哈萨克斯坦作为穆斯林人口为主的国家，成为了宗教宽容的灯塔。虽然哈萨克斯坦有着很多不同宗教和文化，与基督教和犹太人社区建立了良好的关系。第三，哈萨克斯坦有着优越的地理位置，并与俄罗斯、中国和西方国家建立了良好的合作关系。”

英国前首相指出，在稳定发展过程中，哈萨克斯坦国家经济翻倍，取得了有效成果。

“若我们回顾地区以及其他国家在过去30年中所面临的所有挑战，我认为哈萨克斯坦可以为自己铺设的道路和自己的未来感到自豪。为了实现所有这些目标，需要模范的领导。因此，向他表达敬意是我的荣幸。”布莱尔说。

【编译：小穆】