海内外各界知名人士纷纷致电祝贺哈萨克斯坦首任总统日

哈通社/努尔苏丹/12月1日 – 据首任总统官网消息，在12月1日哈萨克斯坦共和国首任总统日之际，许多国家的领导人、前总统、前政府首脑，以及多个国家的社会各界知名人士纷纷发来祝贺。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺电中表示，首任总统日是哈国和平、稳定、民族团结和睦的特殊象征，纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦人民及全球社会公认的伟大的领导人，提出了许多卓有成效的国际倡议，奠定了哈国独立自主与未来繁荣发展的坚实基础。

前美国国务院国务卿康多莉扎·赖斯发来贺电，她在贺电中指出，首任总统在哈萨克斯坦的持续发展进程当中发挥了不可替代的作用 。她强调称，美国首任总统华盛顿为美国的发展确立了价值观的基础，而纳扎尔巴耶夫总统在诸如弃核和迁都等方面的工作，也具有同样的意义。

土耳其前总统阿卜杜拉·居尔发来贺电，祝贺哈萨克斯坦首任总统日。他在贺电中表示，首任总统纳扎尔巴耶夫在年轻的哈萨克斯坦共和国的建立和发展，以及凝聚人民的团结方面作出了无与伦比的贡献。

英国前首相托尼·布莱尔在贺电中表示，哈萨克斯坦的成功和稳定发展很大程度上可以归功于纳扎尔巴耶夫的卓越领导，如今的哈萨克斯坦能够充满信心的展望未来，迎接任何困难和挑战。

发来贺电的海外知名人士还包括：

爱沙尼亚共和国前总统阿诺德·鲁特尔；

独立国家联合体执行委员会主席-执行秘书谢尔盖·列别杰夫；

集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯；

前联合国秘书长、全球绿色发展研究所所长潘基文；

欧洲复兴开发银行第一任行长雅克·阿塔利；

西班牙前总理何塞·玛丽亚·阿兹纳尔；

意大利前总理罗曼诺·普罗迪；

意大利前外交大臣弗朗哥·弗拉蒂尼；

美国前国务卿科林·鲍威尔；

犹太组织领导人会议副主席马尔科姆·亨利恩；

雪佛龙公司前董事长兼首席执行官肯·德尔等。

【编译：木合塔尔·木拉提】