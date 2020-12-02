土耳其和俄罗斯签署纳卡停火联合监督中心协议

哈通社/安卡拉/12月2日 –俄罗斯国防部和土耳其国防部已签署有关建立纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区停火联合监控中心的协议。

土耳其国防部1日通过官方推特宣布，为监督纳卡地区停火协议的实施，土耳其已与俄罗斯就建立联合监控中心及相关职责的原则性问题达成了一致，双方在这一问题上的谈判已经结束，并签署了相关协议。

土耳其国防部的声明中指出，今年11月11日，土俄两国国防部长通过视频会议的方式，就土俄双方共同监督纳卡停火协议的实施签署了谅解备忘录。

塔斯社报道称，俄土双方已完成有关联合监控中心运行原则和相关技术细节的磋商。目前，正在推动联合监控中心尽快开启工作。

据报道，联合监控中心除负责监督纳卡地区停火协议是否得到遵守外，还负责处理跟破坏停火协议有关的投诉等。

今年9月27日，阿塞拜疆和亚美尼亚在纳卡地区爆发新一轮冲突。11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起完全停火。

根据该声明，阿塞拜疆与亚美尼亚将交换战俘、其他关押人员和遇难者遗体，俄罗斯将在纳卡地区部署维和人员。目前，俄罗斯在纳卡地区已完成维和人员部署，开始执行维和任务。

土耳其总统埃尔多安11月11日表示，土耳其和俄罗斯当天早晨已经签订一份谅解备忘录，土俄双方将建立联合中心，监督纳卡停火进程，防止冲突再起。11月17日，土耳其大国民议会通过向阿塞拜疆派遣部队的议案。

【编辑：木合塔尔·木拉提】