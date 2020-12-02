马吉利斯一读通过里海相关法律修订案

哈通社/努尔苏丹/12月2日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）全体会议2日一读通过《就在里海海域开展工作相关问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修订》法案。

该法案的主要目的，是确保哈萨克斯坦共和国一系列法律条款内容与里海法律地位问题公约保持一致。

在会上就修订案进行介绍的哈外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德吾勒表示，哈萨克斯坦已于2019年2月8日正式批准了2018年8月12日在第五次里海峰会上通过的里海法律地位公约。

他强调，里海公约是20多年长期努力和协商的成果。根据公约，里海沿岸国家海岸线往外延伸15海里的水域为该国领海，领海往外再延伸10海里的水域为该国专属捕鱼区，其他水体以及这些水体的渔业资源将由里海沿岸五国共同拥有。

为了确保国内法律与该公约内容保持一致，特此向议会提交了这一修订案。

法案引入了《捕鱼区域》和《捕鱼区域规则》等新规则，并规定哈萨克斯坦国家机构在捕鱼区域内的权限和工作职责。

此外，还根据公约的规定，对``计算领水宽度的领线''、``领水''、``哈萨克斯坦共和国边界区域''等现有概念进行了修订。

【编译：木合塔尔·木拉提】