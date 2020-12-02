新冠疫苗：英国率先批准辉瑞疫苗大规模使用

哈通社/伦敦/12月2日 —— 据BBC报道，英国成为全球第一个批准辉瑞/BioNTech新冠疫苗大规模使用的国家。

英国监管机构MHRA（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）表示，该疫苗可提供高达95%的保护率，可于下周安全上市。

高危人群可在几天内开始接种，比如养老院里的老人。英国已订购4000万剂该疫苗，能供2000万人接种，每人两针。大约1000万剂疫苗应该很快供应，其中第一批80万剂将在未来几天内运抵英国。

英国大约50家医院已准备好注射，此外还有一些诸如会议中心的疫苗接种点也已经准备就绪。

英国卫生大臣马特·汉考克（Matt Hancock）对BBC说，“我现在有信心，从春天开始，从复活节开始，一切都会好起来。明年夏天每个人都会开始庆祝。”

这是有史以来研发最快的疫苗，从概念到批准上市只花了10个月，完成了通常需要十年才能走完的研发步骤。

专家说虽然可以开始接种疫苗，但人们仍需保持警惕，并遵循社交疏离原则来阻止病毒传播。这意味着要继续坚持保持社交距离，戴口罩，并对可能感染病毒的人进行检测，并要求他们隔离。