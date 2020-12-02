英国上议院对阿拜的文化遗产进行了讨论

哈通社/努尔苏丹/12月2日--阿拜诞辰175周年之际，英国上议院对伟大诗人的文化遗产进行了讨论。

在线会议的参与者指出，阿拜作品是东西方文化之间的精神桥梁，并至今仍有重要意义。

英国议会下议院议员，英国文化、媒体和体育大臣约翰·惠廷代尔，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特•拉伊穆库洛娃和哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫等出席了在线会议。

英国议会上议院议员、英国保守党欧亚之友主席彼得·利利爵士表示，阿拜和莎士比亚都是各自年代的独特人物，他的作品至今仍有重要意义。«阿拜作品对我留下了特别深刻的印象， 我真的很喜欢他的作品集。 在这里，应祝贺将阿拜作品翻译成英文的翻译家。»

哈萨克斯坦文化和体育部长拉伊穆库洛娃表示，伟大诗人诞辰的175周年之际，最重要的任务之一是向世界人民宣传诗人的作品。纪念活动框架下，阿拜作品已被翻成法语、英语、阿拉伯语、西班牙语、中文、日语、德语、意大利语、土耳其语、俄语等10多种语言出版。

此外，会议还谈到了加强两国之间的贸易关系问题。 英国商业、能源和行业战略大臣保罗·斯卡利表示，哈萨克斯坦是英国的重要贸易和投资伙伴。

【编译：阿依波塔】