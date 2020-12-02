“世界艾滋病日”：携手防疫抗艾、增强服务韧性

哈通社/纽约/12月2日 —— 据联合国新闻处消息，12月1日是“世界艾滋病日”，今年的主题是“携手防疫抗艾、增强服务韧性”。联合国秘书长古特雷斯在当天发表视频致辞指出，正当全世界集中关注新冠大流行之时，世界艾滋病日提醒人们，需要继续关注存在已近40年的另一个全球大流行病。

古特雷斯指出，尽管全球在抗艾方面卓有成就，但艾滋病紧急状况并未终结。每年仍有170万人感染艾滋病毒，约69万人死亡。而且不平等意味着最无法捍卫自身权利的人依然受到的影响最大。新冠疫情给全世界敲响了警钟。医疗卫生方面的不平等影响我们全体。除非众人安全，否则无人安全。

古特雷斯指出，应对艾滋病病毒的经验对抗击冠状病毒病很有借鉴作用。要消灭艾滋病，打败冠状病毒病，就必须消除污名和歧视，以人为本，以基于人权和性别平等的方式作出应对。

古特雷斯强调，财富不应决定人们能否获得所需的医疗保健。健康是一项人权。为了实现全民健康覆盖，健康必须成为投资的重中之重。

他说：“我们需要的是每个人、每个地方都负担得起而且能够获得冠状病毒病疫苗以及艾滋病病毒的治疗护理。要战胜冠状病毒病，消灭艾滋病，全世界必须团结一致，共担责任。”

艾滋病规划署：让抗艾工作重回正轨

联合国艾滋病规划署执行主任温妮·拜恩伊玛在就国际日发表的视频致辞中表示，在过去一年中，世界各地发起了抗击艾滋病运动以捍卫国际社会取得的进展，保护艾滋病毒感染者和其他弱势群体的健康。今天比以往更需要这种团结的力量，以战胜艾滋病和新冠肺炎的双重疫情。

她说：“无论是在宣传活动中呼吁提供一次发放多月抗病毒药物，组织药品配送到家，还是向高危人群提供经济援助、食物和住所，抗击艾滋病活动家和受影响的社群用实际行动再一次地证明他们是抗艾工作的中流砥柱。为此，我向你们致敬！”

温妮·拜恩伊玛表示，今天，仍有超过1200万的患者在等待接受艾滋病治疗，2019年170万人因为无法获得基本医疗服务而感染艾滋病毒。为此，联合国艾滋病规划署一直大力倡导开发“人民的疫苗”，遏制新冠病毒。

温妮·拜恩伊玛呼吁各大医药公司公开分享技术和专业知识，不设专利壁垒，让世界各地大规模、高速生产成功疫苗，保护全人类健康，让全球经济回归正轨。

她指出，在新冠疫情暴发之前，世界已经偏离终结艾滋病毒流行目标的既定轨道。我们必须以人为本，让抗艾工作重回正轨，必须消除把人民置于感染艾滋病毒风险中的社会不公现象，必须为人民的健康权而奋斗，必须充分尊重女性和女童的人权，对男同性恋、跨性别人群、性工作者和吸毒人员的定罪和边缘化必须终止。

温妮·拜恩伊玛强调，各国政府没有理由不去大力投入、保障全民医疗的实现。自掏腰包的高昂费用把很多患者拒之门外而使其无法获得医治，这种障碍必须得到清除。

联合国毒品和犯罪问题办公室：关注吸毒者和囚犯

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任瓦利(Ghada Waly)在就国际日发表的致辞中，呼吁声援全球3800万艾滋病毒感染者，并铭记数百万因艾滋病而丧生的人。他敦促国际社会致力于到2030年终结艾滋病这一公共卫生威胁。

瓦利指出，毒品和犯罪问题办公室是联合国艾滋病规划署的共同赞助者，与非洲、亚洲、东欧和拉丁美洲的38个国家的合作伙伴合作，通过促进循证、人权，为吸毒者和囚犯提供具有性别针对性的艾滋病毒预防、治疗和护理服务。

瓦利指出，这些群体继续受到艾滋病毒的不成比例的影响。 2019年，62％的新感染病例出现在关键人群中，包括吸毒者和囚犯，他们面临歧视和污名化，限制了他们获得艾滋病毒预防、治疗和护理的机会。

为了确保在新冠危机期间艾滋病毒服务的连续性和可持续性，毒品和犯罪问题办公室与世卫组织、艾滋病规划署和民间社会合作，为政策制定者、卫生和刑事司法从业人员以及监狱当局和民间团体制定了指导方针并发起能力建设举措。

世卫组织数据显示，截至2019年底，估计全世界感染艾滋病毒的人数达3800万，2018年新增艾滋病毒感染者达170万，2019年全世界与艾滋病毒相关的死亡人数达69万人，68%感染艾滋病毒的成年人接受终身抗逆转录病毒治疗。