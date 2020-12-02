东京奥运期间将对无症状选手也实施新冠检测

哈通社/东京/12月2日 —— 据共同社报道，日本政府2日在首相官邸召开探讨东京奥运会和残奥会新冠疫情对策的第6次协调会议，公布了选手等的检测、出入境机制和防疫对策等中期梳理内容。

据报道，奥运会期间针对住在奥运村等处的选手等，即使没有症状也将间隔一定时间实施检测。关于来自海外的观众，提出将研究通过智能手机APP等把握其行动及健康状况，在明春前敲定具体措施。

此举旨在设想新冠未平息的情况，尽可能降低感染风险。中央政府、奥组委及东京都将根据中期梳理内容，敲定预计约1000亿日元（约合人民币63亿元）的新冠对策费和估算约2000亿日元因延期产生的追加经费的负担比例。各方代表将就近期举行磋商展开协调。

根据中期梳理内容，原则上每隔96至120小时（4至5天）对住在奥运村的选手等进行病毒定期检测。对于进入Host Town及赛前集训地的海外选手，将在入境检测后96～120小时左右再次实施检测。检测以PCR和抗原检测为主，若呈阳性则进行再次检测，如果两次呈阳性，将立即采取防疫措施。

各国家和地区的体育代表团选出卫生管理负责人，向选手等贯彻防疫行动规则。有人违反时将建议整改，若无望改善则采取严厉应对措施。

将制定规则，让选手等在比赛结束后迅速离开奥运村，除在Host Town的赛后交流外尽快回国。通过大会，要求采取以平时戴口罩和避免三密（密闭、密集、密切接触）为核心的日本标准对策。各单项的防疫对策由奥组委与各国际单项体育联合会（IF）协商后，在明年6月底前确定。

时间表上写进了包括出入境、检测、观众接待等各领域到明年7月为止的计划。官房副长官杉田和博在会上表示：“有必要根据日程，制定出务实、有实效的对策。”展现出有意实现安全安心的大赛。