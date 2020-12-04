全球疫情：美国疫情进一步恶化 日本大阪调高疫情级别

哈通社/努尔苏丹/12月4日 -- 美国单日死亡病例数昨日创下新纪录，日本大阪提升疫情级别至红色，而韩国单日新增再次突破600例。

美国新增3100例2019冠状病毒死亡病例，创下单日新高，使累计死亡病例突破27万。

此外，当地新增20万确诊病例，入院人数也首次超过10万。

这显示美国疫情进一步恶化，专家担心最坏的情况还未出现，预计下个月到明年2月将是最艰难的时期。

日本大阪近日的2019冠状病毒病例激增，当地政府首次把防疫警戒水平上调到最高的红色级别。这是大阪府今年5月推出自行制定的大阪模式疫情警戒机制以来，首次亮起显示非常事态的红灯。

除了要求当地人即日(4日)起到这个月15日，尽量避免非紧急外出之外，当局也把餐饮店缩短营业时间的规定延长四天，到这个月15日，同时限制府立学校的部分活动，但允许学校照常上课。

大阪的单日新病例自10月中旬起，开始增加，上个月22日达到490例的高峰；昨天新增386例病例和八起死亡病例。当地的重症病床使用率高达66%。

日本全国的单日新病例也连续三天多过2000例，报2518例，另外有13人死亡。新病例中，533例来自首都东京；北海道206例。

韩国的2019冠状病毒单日新病例时隔九个多月，再次突破600例，报629例，累计病例达3万6332例。

韩国中央防疫对策本部说，昨天(3日)的新病例中，有600例是社区感染，其余29例由境外输入。

此外，又有七人病逝，使累计死亡病例增加到536例。