哈萨克斯坦常驻联合国代表向联合国秘书长递交国书

哈通社/纽约/12月4日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦常驻联合国代表玛赫詹•伊利亚索夫向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯递交国书。国书递交仪式在联合国纽约总部举行。

联合国秘书长在谈话中指出，哈萨克斯坦与联合国在组织议程的各个方面都进行了高度合作。他强调，哈萨克斯坦是联合国的一个极其重要和可靠的合作伙伴，是多边外交的坚定支持者，以其相互尊重不同宗教和文化的传统而闻名，并且是国家之间的调解者和沟通桥梁。

古特雷斯说：“贵国在全球裁军和其他领域的领导地位特别重要，哈萨克斯坦在中亚的作用以及对联合国价值观的承诺得到了深刻认可。”

联合国秘书长还指出，他已多次访问我国，并转达了对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统和首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的热烈祝愿。

玛赫詹•伊利亚索夫代表哈萨克斯坦领导人向古特雷斯转达了良好的祝愿，并通报了在进一步加强伙伴关系的背景下，他在联合国即将开展的工作重点。哈常驻联合国代表提到了将加强全球不扩散核武器、打击国际恐怖主义的任务，以及托卡耶夫总统在联合国大会第75届会议的一般性辩论中所提出的倡议，包括设立国际生物安全署，宣布国际志愿者发展年。哈常驻联合国代表还表示，哈萨克斯坦将继续积极促进内陆发展中国家集团的利益，以此作为其2020-2021年内陆发展中国家集团轮值主席国职务的一部分。

联合国秘书长还收到了英国-哈萨克斯坦协会主席鲁珀特·古德曼的关于哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的新书«热爱和平的民族之父：领导力的历史»，该书由英国“FIRST”出版社出版。

【编译：阿拉依】



