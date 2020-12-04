国际残疾人日：联合国敦促承认并保护残疾人的权利

哈通社/纽约/12月4日 —— 12月3日——是国际残疾人日。今年的主题是“更好地重建：迈向一个包容残疾人、无障碍和可持续发展的后2019冠状病毒病世界”。

据联合国新闻处消息，联合国纽约总部当天举行在线纪念活动，呼吁使残疾人进一步融入社会，并承认和保护他们的人权。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中指出，“残疾人权利涉及生活的各个方面：上学、在社区中生活、获得医疗保健、建立家庭、参与政治活动、参加体育运动以及旅行。”

虽然新冠大流行在全球范围内颠覆了整个社会，加深了已有的不平等，但残疾人却是受影响最严重的人群。他们更有可能生活在贫困中，并遭受更多的暴力、忽视和虐待。

古特雷斯敦促说：“随着世界从这一大流行病中复苏，我们必须确保在一个包容、无障碍和可持续的后新冠世界中纳入并考虑到残疾人的愿望和权利…… 只有通过与残疾人及其代表组织进行积极协商，才能实现这一愿景。在这个国际残疾人日，让我们所有人承诺共同努力，以解决残疾人所遇到的障碍、不公正和歧视。”

未来不会像过去一样

与此同时，联合国人权专家也发出呼吁，敦促世界各国领导人确保将残疾人充分纳入“更好重建”的进程中。

联合国残疾人权利委员会主席丹拉米·乌玛鲁·巴沙鲁（Danlami Umaru Basharu）表示，从过去几个月中获得的“明显教训”是与残疾人“明显缺乏协商”，这导致对可以预见到的问题的忽视，且对新冠应对行动产生了负面影响。

残疾人权利问题报告员杰拉德·奎因（Gerard Quinn）表示，只有通过采取人权办法才能实现建设公平、可持续和有抵御力的社会这一目标。

杰拉德·奎因说：“这包括将教育视为增强残疾人能力并让他们在社会和政治上融入社区的基本要素……未来不可能像过去一样，这就是'更好地重建'的全部意义所在。”

对教育的影响

联合国教科文组织总干事阿祖莱（Audrey Azoulay）强调了新冠大流行和停课等缓解措施对残疾儿童和年轻人的影响。

她表示，残疾儿童和年轻人往往面临最大的教育中断的风险，许多远程学习方法不能满足他们的特殊需求。

阿祖莱敦促说：“让残疾人参与到真正的针对所有人的解决方案的设计过程中来并从中学习，这至关重要。”

她指出，这可以通过开发促进包容性的数字资源和技能，本着普及全民教育的原则对教师进行培训以及创建适于不同学习要求的无障碍工具来实现。

阿祖莱说：“这不仅对残疾学生，而且对他们的同学都至关重要。所有学生都将从更加包容的教育中受益……接受教育，就像获得其他普通物品一样，必须得到普及。”

今年，联合国教科文组织于11月25日至12月3日举行了为期一周的国际残疾人庆祝活动。

目前，世界人口已经超过70亿，其中10亿以上的人，也就是相当于约15%的总人口具有某种形式的残疾。他们中的80%居住在发展中国家。

1992年，联合国大会将每年的12月3日设定为国际残疾人日，以致力于在社会和发展的各个领域促进和维护残疾人的权利和福祉，并提高人们对残疾人处境的认识，包括政治、社会、经济和文化生活等各个方面。