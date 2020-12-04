联大特别会议聚焦应对新冠疫情及复苏

哈通社/纽约/12月4日 —— 据新华社报道，第75届联合国大会新冠疫情特别会议3日在纽约联合国总部开幕，包括领导人在内的来自140多个国家的代表与联合国官员等共同评估新冠疫情造成的经济社会影响，呼吁团结抗疫并为疫情后复苏采取行动。

此次会议于3日至4日召开，是联合国大会首次就大流行病召开的特别会议。联大主席博兹克尔在开幕致辞中说，新冠疫情在扰乱人类生活的同时摧毁了生计。随着全球经济衰退和数以百万计工作机会流失，极端贫困将加剧，全球为实现可持续发展目标所付出的努力也正处于危险中。

他指出，此次会议为人类团结抗疫提供了一个历史性机会。世界正期待联合国发挥领导作用。这是对多边主义的一次重大考验。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中敦促各国团结一致、相互支持、协调行动，以抗击疫情。他强调，应将新冠疫苗作为全球公共产品，让所有人受益。他呼吁为发展中国家提供纾困资金，解决发展中国家和部分中等收入国家流动性危机。

受疫情影响，无法亲临纽约联合国总部参加现场会议的各国代表发表了视频讲话。讲话中，各国代表对疫情给社会和经济带来的严重破坏表示担忧，并期盼在联合国协调领导下早日战胜疫情。

阿塞拜疆总统阿利耶夫代表不结盟运动的120个成员国在视频讲话中说，公平获得疫苗是应对新冠病毒最有效的办法之一，希望不久将有一种安全有效的疫苗。

根据4日的会议安排，各方将就联合国疫情应对方案、疫苗以及疫情后恢复三大专题进行讨论。