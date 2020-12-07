哈通社/努尔苏丹/12月7日--据哈萨克投资国有公司新闻处消息，哈萨克斯坦和沙特阿拉伯将签署相互促进和保护投资协议。

据报道，在主题为«哈萨克斯坦和沙特阿拉伯之间的商业和投资机会»的网络研讨会上，卡西姆省商会主席穆罕默德·阿卜杜勒卡林·哈纳亚介绍了加快签署该协议的必要性。

哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使别热克•阿仁、卡西姆省商会主席及成员、阿斯塔纳国际金融中心代表，以及哈萨克投资国有公司、哈萨克旅游国有公司、“QazTrade”公司代表出席了本次活动。

沙特阿拉伯方面有20家公司参加，其中包括“SALIC”公司（Saudi Agricultural and Livestock Investment Company）、沙特阿拉伯国家投资基金所有的沙特农业和畜牧投资公司和其他公司。

哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使别热克•阿仁在欢迎辞中呼吁沙特商人通过更积极地参与实施联合项目以及扩大与哈萨克斯坦合作伙伴的联系等，为加强两国之间的友谊和合作关系做出贡献。

哈萨克投资国有公司项目部副主任沙吾列·萨布尔谈到了哈萨克斯坦政府为创造有利的投资环境，为农业领域的外国投资者提供担保和优惠、国家支持措施和投资项目而奉行的政策。

与此同时，哈萨克斯坦代表介绍了在旅游业和轻工业领域的有前景的投资项目。介绍了阿斯塔纳国际金融中心在发展伊斯兰金融和为外国投资者在哈萨克斯坦建立便利的生态系统方面的活动。此外，沙特阿拉伯的商人也熟悉了哈萨克斯坦出口产品的范围。

卡西姆省商会主席穆罕默德·阿卜杜勒卡林·哈纳亚表示签署相互促进和保护投资协议将为沙特阿拉伯在哈萨克斯坦的投资提供强大动力。

本次活动由哈萨克投资国有公司与哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使馆、卡西姆省商会共同组织。

【编译：阿拉依】



