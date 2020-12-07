能源部长视察阿克托别州油气设施

哈通社/努尔苏丹/12月7日 – 哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫与阿克托别州州长沃恩达森•沃拉扎林一同视察了当地石油天然气领域的一系列设施。

据能源部消息称，部长一行参访了位于当地的天然气加工公司（Gas Processing Company）下属的库扎赛天然气加工厂、扎纳卓尔（Janajol）天然气加工厂和CNPC阿克托别石油天然气公司燃气轮机发电厂。

视察期间，部长一行人还同阿克托别州当地的石油天然气领域从业者、企业高层人士、能源部和州政府代表等举行了会晤。

部长在会上强调了能源开发过程中对土地使用和环保方面需要注意相关问题，包括底土资源使用者的社会义务。他还表示，在政府采购中，将加大对本国产品的采购量。

诺海耶夫在会晤中表示，雪佛龙公司（Chevron）计划斥资2.5亿美元，在哈萨克斯坦建立一个本地能源发展基金。基金资本将用于投资哈国IT信息技术、基础商品生产、石油天然气领域设备组装和环保领域等。

此外，在这一方向上，哈萨克斯坦还将成立石油和天然气领域机械制造国际发展中心。通过这些措施，哈国将确保能源领域工作的进一步规范化，保证企业履行社会责任，促进就业，实现预算公开，保障投资者和本地居民的利益，并兼顾经济发展与环境保护。

值得一提的是，成立该石油和天然气领域机械制造国际发展中心的主要目的是建设新的工业企业和服务中心，并通过支持投资活动推进哈萨克斯坦油气领域商品生产。

据了解，该倡议将为国产商品生产商提供支持，并将有助于他们最大程度的参与油气项目运营商的采购过程。

成立该中心将借鉴壳牌（Shell）和埃尼（Eni）公司的经验。此外，该中心将由油气项目经营商融资，将以非营利基础运营。

【编译：木合塔尔·木拉提】