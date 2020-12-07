联合国秘书长发表演讲讨论地球现状

哈通社/努尔苏丹/12月7日--在美国哥伦比亚大学组织的世界领导人论坛上，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯就地球状况发表了演讲。阿尔·法拉比哈萨克国立大学作为联合国学术影响力全球可持续发展中心负责人受邀参加高级别在线会议。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在哥伦比亚大学发表讲话，呼吁世界各国领导人将2021年作为人类结束“对自然的战争”的一年，并致力于建立一个地球不会变暖的未来。他在评论关于2020年破纪录的天气条件以及导致全球变暖的化石燃料生产量不断增长的新报告时呼吁遏制气候变化。在谈到世界各国正在花费数万亿美元从这一流行病造成的衰退中恢复过来时，他强调必须以清洁能源为重点。联合国秘书长特别重视教育机构在解决地球状况紧急问题方面的作用。

自2014年以来，阿尔-法拉比哈萨克国立大学连续第四次担任联合国可持续发展学术影响力计划的全球中心。并已经建立并成功运作了以潘基文命名的可持续发展研究所，该研究所在第八届联合国秘书长潘基文的亲自参与下开幕。哈萨克国立大学正在积极致力于实施可持续发展目标，做出重大贡献，并协调学术界在保护地球方面的活动。在环境保护，促进可持续发展构想，实施关于替代能源和可再生能源的创新项目方面正在做大量工作。

【编译：阿拉依】



