英国气象局预测到本世纪末气候变化

哈通社/努尔苏丹/12月7日 —— 据英国天空电视台报道，英国气象局分析显示，到本世纪末，在英国大部分地区，打雪仗和滑雪的日子可能一去不复返。

据报道，研究发现，由于气候变化，到21世纪40年代，英格兰南部大部分地区的气温可能不会达到或低于冰点。若气候变化趋势持续，到2080年，只有海拔非常高的高地和苏格兰北部的部分地区，才会出现冰点温度。

英国气象局表示，气候每年都会出现变化，上述发现是基于预测全球排放量继续增加的假设，尽管上述情况或不是最可能会出现的结果，但却是可信的。即使排放减少，平均气温仍有可能上升，并导致更炎热、更干燥的夏季。

英国气象局高级科学家莉齐·肯顿博士表示：“我们预计，到本世纪末，除了海拔最高的地方，(英国)大部分积雪将完全消失”。

肯顿表示，首先会看到的是“温暖潮湿的冬天、炎热干燥的夏天”。在此期间，我们会面临更多的极端气候出现。这些极端天气事件的发生会更频繁、(情况)更严重、带来更强烈的降雨。

“在我们的一生中……这将是一个很大的变化。”肯顿称，“这真的是一个警钟，让我们意识到，我们在这里谈论的是什么。”肯顿还指出，到本世纪末，出现连续两天气温超30摄氏度的频率，将比1981年至2000年的平均水平高出16倍。