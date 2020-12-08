全球疫苗的研发和接种计划正紧锣密鼓展开

哈通社/努尔苏丹/12月8日 -- 英国作为欧洲疫情最严重的国家之一，已经批准大范围发放美国辉瑞与德国BioNTech联合推出的新冠疫苗，这在西方世界是第一例。

英国政府已经订购4000万剂疫苗，预计大部分可以在2021年上半年供应。养老院的老年人和工作人员、80岁以上的居民以及尤其面临感染威胁的医生和护士将首先接种疫苗。 英国首相鲍里斯·约翰逊（ Boris Johnson）称这是英国历史上最大规模的疫苗接种。为了鼓励民众积极接种疫苗，今年94岁的女王伊丽莎白二世和她的丈夫，99岁的菲利普亲王也将在接下来的几周之内接种疫苗。

美国总统特朗普将在今天(8日)签署行政命令，确保美国政府购买的新冠病毒疫苗会优先分发给美国人民，之后才会协助其他国家。《路透社》引述一名匿名官员的话说，特朗普签署行政命令后，会为美国政府机构设立帮助其他国家采购冠病疫苗的框架。美国白宫也会在同一天举行会议，提供更多关于分派疫苗的详情。

在疫情严峻的俄罗斯，当地过去24小时内新增超过2.8万新病例，接近500人病逝。莫斯科政府自上个星期起，开始展开大规模的卫星五号接种计划，并将疫苗发往国内各地。在计划下，当局率先为军人、前线医护、老师和社会工作者等注射疫苗。

韩国保健福祉部8日在例行记者会上表示，韩国政府已通过新冠疫苗保障机制（COVAX facility）确保获得1000万剂新冠疫苗，同时向海外药企预定3400万剂疫苗，由此总共确保4400万剂疫苗，即确保88%的韩国人口接种疫苗。

值得一提的是，目前哈萨克斯坦国产新冠肺炎疫苗已经完成I期和II期临床试验，没有发现不良反应，显示了较高的有效性。哈计划招募3000名志愿者，自12月25日起开始进行III期临床试验，计划到2021年3月完成。同时，计划自12月开始启动国产疫苗生产，首批产量200万剂。

此外，根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫与俄罗斯总统普京达成的协议，哈计划自12月22日起开始生产俄罗斯研制的«卫星5号»（Sputnik-V）新冠疫苗，自2021年初开始在全国范围内进行大规模自愿接种。首批接种对象主要包括医生、教师、强力部门工作人员等高危人群。

【编辑：木合塔尔·木拉提】