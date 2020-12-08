哈萨克斯坦工业生产水平保持在去年同期水平

哈通社/努尔苏丹/12月8日--欧亚经济委员会执委会主席助理伊亚·玛勒金娜8日表示，尽管欧亚经济联盟成员国的工业生产水平普遍下降，但哈萨克斯坦设法将指标保持在去年同期水平。

欧亚经济委员会执委会主席助理在与记者进行视频会议期间说：“2020年1月至9月，欧亚经济联盟成员国的工业总产值与去年同期相比下降了约2.6％。产量下降最大的国家是俄罗斯联邦，约为2.9％。吉尔吉斯斯坦下降了1.9％，白俄罗斯下降了1.8％。 我想指出的是，根据我们的估计，哈萨克斯坦的行业增长率为零，并保持在去年同期的水平。”

前9个月中，实现工业生产水平增长的成员国是亚美尼亚，增长率为1%。

“欧亚经济联盟成员国第二季度的工业生产增长率为负7.4％，第三季度的增长率为负4.8％。也就是说，这一负数正在逐渐减少，我们观察到成员国正在逐渐适应2020年的情况。”发言人补充说道。

她将欧亚经济联盟的指标与全球制造业的动态进行了比较，她指出，欧亚经济联盟工业生产的下降速度看起来并不是灾难性的。

在2020年第三季度，全球工业与去年同期相比下降了11.2％。“因此，我认为我们正在逐步适应由大流行所形成的条件。”她总结道。

【编译：阿拉依】



