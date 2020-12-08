一名自明斯克飞抵哈萨克斯坦的旅客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/12月8日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会新闻消息，6日，有11班国际航班自匈牙利、土耳其、阿联酋、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有964名旅客抵达，其中884名旅客持有冠状病毒PCR检测阴性证明，80名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有340名乘客，320人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，20人没有证明；

-有4班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有480名乘客，426人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，54人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有138名乘客，132人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，6人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有6名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。在隔离期间，一名自明斯克飞抵哈萨克斯坦的旅客PCR检测结果呈阳性，确诊感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】