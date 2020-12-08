外长出席欧盟和联合国发起的聚光灯倡议启动仪式

哈通社/努尔苏丹/12月8日--欧盟和联合国发起了一项新的长期全球倡议，即聚光灯倡议，以消除对妇女和儿童的一切形式的暴力行为。在专门启动该计划的活动中，哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德发表了讲话。

哈外交部长在讲话中说：“聚光灯倡议是非常及时和重要的，因为大流行导致世界各地对妇女的暴力行为激增。具有象征意义的是，此次活动的启动仪式是在国际人权日的前夕举行的。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示全力支持在国家和区域各级执行聚光灯倡议。大流行及其产生的社会经济影响，消除了我们早前在全球性别平等方面所取得的进展。但是，哈萨克斯坦正在尽一切努力在聚光灯倡议的框架内，避免偏离实现2030年可持续发展目标的道路。”

此外，据外交部长介绍，这是“哈萨克斯坦-2050”战略的优先事项。

“哈萨克斯坦一直在努力实现性别政策的最高国际标准，并加强妇女在我国社会政治生活中的作用。自今年年初以来，针对妇女和儿童的性犯罪的刑事责任得到了加强。目前，哈萨克斯坦议会正在拟定一项法律草案，以加强打击家庭暴力。哈萨克斯坦将确保进一步发展，以确保性别平等、消除对妇女的歧视，并在哈萨克斯坦承担的国际义务框架内大幅度减少家庭暴力。”部长说道。

“聚光灯倡议是与联合国以及与联合国系统外的合作伙伴一起在区域一级开展工作的高度优先事项。”哈外交部长总结道。

【编译：阿拉依】



