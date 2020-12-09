哈萨克斯坦的黄金和外汇储备大幅增长

哈通社/努尔苏丹/12月9日--据Finprom.kz网站消息，在全球不稳定和世界经济下滑的背景下，哈萨克斯坦的黄金和外汇储备仍呈现显著增长，截至今年11月达到336亿美元，比去年同期增长13.8％。

黄金和外汇储备的增长归因于黄金投资组合的增长。与去年同期相比，黄金储备增长了26.9％，达到232亿美元。自2015年以来，黄金在我国储备中的比例一直在积极增长；今年10月，达到了黄金和外汇储备总量的69.1％。

黄金份额的大幅增长与哈萨克斯坦央行积极购买贵金属以及投资组合的多样化有关。在冠状病毒大流行引起的危机以及能源市场的不确定性的背景下，黄金投资变得比以往任何时候都更重要。该资产始终保持高度流动性，不存在信用风险，并且供应短缺，随着时间的推移一直保持着其价值。

黄金可以通过以下四个关键方式改善投资组合：

•产生长期利润；

•起到分散作用，并减少市场压力下的损失；

•提供流动性且无信用风险；

•改善投资组合的整体绩效。

黄金越来越被认为是最重要和最有前途的投资，全球投资需求的显著增长证明了这一点：从2001年到2019年，该指标每年平均增长14％，在此期间黄金价格上涨了近四倍。

在世界上大多数发达国家，黄金占据了大部分储量。例如，黄金在美国储备中的份额为79.4％（8100吨），德国为76.6％（3400吨），意大利为71.1％（2500吨），法国-66.7％（2400吨）。这些国家是黄金储备的领先者。

除国际货币基金组织和欧洲央行之外，哈萨克斯坦在全球黄金储备方面排名第13位，而在2014年第四季度，我国仅排在第23位。由于自2014年以来积极购买黄金，截至今年11月，哈萨克斯坦的黄金储备已扩充到383.3吨。在过去的五年中（2014-2019年），哈萨克斯坦央行共购买了超过215.2吨的黄金。此外，在今年第三季度，哈萨克斯坦成为黄金购买量世界TOP-5国家。黄金投资组合的多样化使我国得以保持黄金和外汇储备的完好，并产生长期利润。

【编译：阿拉依】



