哈法投资对话在线会议向法方企业界介绍首都投资潜力

哈通社/努尔苏丹/12月9日 – 为了加强哈法两国之间在经济对话方面的合作，哈萨克斯坦驻法国大使馆启动了向该国投资者们介绍哈国各地区投资潜力的一系列介绍活动。

据哈萨克斯坦外交部消息，这一方向上的首次线上视频对话会议日前在努尔苏丹市政府与法国企业运动联盟MEDEF（又称法国雇主协会）成员之间举行。

哈法企业家协会哈方主席阿依丹·卡利普詹诺夫、法方主席伊夫·路易斯·达里卡雷尔，哈萨克斯坦驻法大使詹·哈利耶夫，努尔苏丹市副市长玛丽卡·别克图洛娃以及Astana Invest和Astana Innovations公司代表等出席会议。

首都副市长别克图洛娃在会上，向发放代表介绍了努尔苏丹市的基础设施发展情况，以及针对外国投资者和合作伙伴的一系列合作机制的详细内容。

法方代表针对其关心的许多问题提出了疑问，并得到了高质量的详细回应。

法国企业界最关心的内容包括基础设施和交通情况、环保问题、数字化项目的投资机会等。

与会双方均对此次对话感到满意，并期待能够在疫情结束后尽快就共同的合作项目开展面对面的会晤。

【编译：木合塔尔·木拉提】