哈萨克斯坦互联网化已影响到金融市场的各个领域

哈通社/努尔苏丹/12月9日--据Ranking.kz网站消息，哈萨克斯坦的互联网化正在蓬勃发展，宽带高速互联网用户数量逐年增加。

固定互联网用户数同比增长5.4％，到2020年10月达到260万。其中，农村地区每年增长11.7％，达到58.31万名用户。互联网接入的移动用户数量增长了7.7％，达到1580万。过去5年来，固定互联网用户的数量增长了24.9％，接入互联网的移动用户数量增长了56.8％。

根据政府总理官网数据，截至2020年6月底，哈萨克斯坦居民的数字普及率已达到82.1％。2018年底，哈萨克斯坦启动了一个项目，该项目使用光纤技术为828个农村居民区提供宽带互联网，这将使哈萨克斯坦偏远地区的210多万人口能够接入高速互联网。该项目将于今年年底完成，因此，我国的互联网普及率将达到99.5％。

除了订户数量之外，互联网的速度也在增长：根据speedtest.net网站的数据，截至2020年10月，哈萨克斯坦移动互联网的下载速度在一年内从18.61Mbit/s提高到19.28Mbit/s，固定互联网的速度从40.14Mbit/s提高到50.74Mbit/s。

广泛数字化的一个明显结果是，今年哈萨克斯坦的支付卡总营业额中，非现金支付超过了现金支付。与此同时，互联网和移动支付在2020年1月至10月的非现金支付中所占的份额为81.4％，去年同期为69.9％，占信用卡交易量的53.6％，而去年同期为30％。与此同时，5年前，通过互联网和手机进行的支付在非现金支付中所占的比例不超过10％，在信用卡交易总额中所占的比例不超过1％。

非现金支付份额的增加（特别是通过互联网和手机支付）归因于冠状病毒大流行的影响：爆炸式增长始于去年，但总体而言，过去几年就已经观察到增长趋势。

哈萨克斯坦积极的互联网化也影响了金融部门：金融机构正在积极推广线上产品，例如贷款、存款、信用卡、开户等等。

小额信贷机构也在网络上十分活跃。在净值排名前10位的小额信贷机构中有3家小额信贷机构在网上发放贷款，另有2家小额信贷机构通过网站接受申请。

【编译：阿拉依】