哈萨克斯坦-白俄罗斯合作讨论圆桌会议在明斯克举行

哈通社/明斯克/12月9日--据哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆消息，哈萨克斯坦-白俄罗斯合作讨论圆桌会议12月9日在明斯克举行。

白俄罗斯国民议会众议院代表、著名文化人物、白俄罗斯大学代表、政治学家新闻工作者出席了圆桌会议。

哈萨克斯坦驻白俄罗斯特命全权大使阿斯哈尔·贝森巴耶夫在欢迎辞中指出，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫是独立哈萨克斯坦的创始人、一个明智的战略家，伟大的改革家和当代杰出的政治领导人。得益于首任总统明智的政策，哈萨克斯坦成功实施了大规模的市场改革，我国得以走上了市场经济之路，奠定了社会政策的基础，并确保旨在进一步开放公共关系的政治改革进程的可持续性。

大使还介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表的国情咨文的主要内容，其重点是旨在提高管理体系效率，披露工业潜力，发展农业、运输和物流综合体，发展中小企业、金融部门，国家领土发展的现代化，以及提高哈萨克斯坦公民的社会福祉。

哈萨克斯坦大使强调，托卡耶夫总统上任后确保了我国的进一步成功发展。

白俄罗斯友谊协会主席团主席尼娜·伊万诺娃指出，在过去的29年里，哈萨克斯坦已经成功地按照新的现实情况改革国家，确保了民族和宗教之间的和谐，并建立了平衡的外交政策。哈萨克斯坦的首任总统是是一位有远见、有见地的政治家，一位聪明的战术家，一个有超凡魅力和勇气的人，他在一个重要的历史阶段领导着哈萨克斯坦，并在决策和实施过程中充分承担了责任。

白俄罗斯议会众议院代表斯维特拉娜·柳别茨卡娅强调，白俄罗斯和哈萨克斯坦是最重要的政治和经济伙伴，两国之间的关系是其他国家的榜样，实现现有关系水平的关键作用当然是两国总统，双方打算进一步发展友好关系。她还指出了加强两国议会间对话的重要性。

圆桌会议的与会者强调了继续保持国家战略进程的重要性，高度赞赏哈萨克斯坦的政治、经济和社会转型，并祝愿由托卡耶夫总统在哈萨克斯坦发起的新的政治倡议取得成功。

圆桌会议是在哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆的协助下组织举办的。

【编译：阿拉依】



