哈英政府间经贸合作委员会召开第七次会议

哈通社/伦敦/12月9日 ——据哈萨克斯坦驻伦敦大使馆消息，哈萨克斯坦和英国政府间委员会经贸、科技技术和文化合作问题第七次会议9日以视频连线方式举行。

会议由哈萨克斯坦外交部副部长阿勒玛斯·阿依达尔沃夫和英国国际贸易部国务大臣拉尼尔·贾亚沃德纳共同主持召开。

会议就哈英政府间委员会去年的工作成果和进一步推动双边经贸合作关系问题，以及两国在能源、金融、矿业、医疗卫生、教育和联合抗击新冠疫情问题进行了讨论。

哈萨克斯坦副外长指出，哈方不仅努力吸引外国直接投资，还希望引进创新科技技术。此外，他呼吁英国企业家积极参与《数字哈萨克斯坦》国家规划。

“当前，数字化、交通运输、农商、加工业、能源和矿业等经济领域迅速多元化。哈萨克斯坦不会为当前取得的成果停止脚步，为长期可持续发展设定了新目标。托卡耶夫总统和欧洲复兴开发银行前行长苏马·查克拉巴蒂领导的最高改革委员会的成立是我国未来发展道路上的重要步骤。”阿依达尔沃夫说。

英国国际贸易部国务大臣谈及了哈萨克斯坦首都努尔苏丹成为全球商业枢纽的巨大潜力。他同时还指出，相信英国企业家们将在哈萨克斯坦数字技术、医疗卫生、教育、金融服务和替代能源领域发展中发挥重要作用。

“我们应继续加深双边合作关系。我们也应通过创新科技技术建立未来洁能、多元化和稳定经济。我们能联合推进全球自由贸易和国际投资。”贾亚沃德纳说。

政府间委员会框架下，金融和金融服务、教育、地下资源利用、能源和医疗卫生领域5个工作小组举行了工作会议。

与会双方就促进双边经贸合作问题达成共识，并重申了新冠疫情背景下继续扩大哈英战略合作伙伴关系意愿。

【编译：小穆】