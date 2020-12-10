哈德外交部政治磋商会在柏林举行

哈通社/柏林/12月10日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦-德国双边政治对话与贸易投资合作问题磋商会议10日在柏林举行。

会议由哈萨克斯坦外交部副部长玛尔胡兰·拜穆罕和德国外交部东欧、南高加索和中亚国家合作问题代表米哈耶勒·滋伊别尔特共同主持召开。双方总结今年的合作成果，并就托卡耶夫总统2019年年底和2020年2月对德国进行的访问框架下达成的共识落实情况进行了讨论。

会上，双方还就两国在国际组织框架下的相互合作问题进行了讨论，并就哈萨克斯坦与欧盟之间的扩大战略伙伴关系协议和德国“绿色中亚”倡议的落实问题深入交换了意见。

双方指出了两国在新冠疫情背景下成功开展了卓越有效的直接和远程合作关系。此外，会议指出了哈萨克斯坦政府德国投资商工作小组、在哈德裔问题政府间委员会、经贸合作问题政府间工作组、哈德企业家委员会和柏林欧亚俱乐部为双边合作关系的发展做出的巨大贡献。

哈萨克斯坦驻德国大使达吾然·卡热珀夫和哈萨克投资国有公司副总裁哈勒穆·乌兹别科夫就哈萨克斯坦投资机遇和该领域优惠政策进行了介绍。

根据会议结果，双方就多个合作领域达成了共识。

此外，哈萨克斯坦大使在柏林与德国政府俄罗斯、中亚和东方伙伴合作问题调解员，联邦议员约翰·扎索夫举行了会晤。

会谈中，双方就接下来举行的双边会晤议程，以及即将举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和德国联邦议院选举筹备工作进行了讨论。

哈萨克斯坦大使就我国当前开展的大规模政治和民主改革进程进行了介绍。

【编译：小穆】