迪玛希担任首都新歌剧院首部作品音乐顾问

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 迪玛希·库达依别尔艮担任哈萨克斯坦首都新歌剧院首部作品音乐顾问，新歌剧院演员团队成员中还包括了第71届戛纳电影节影后萨玛勒·叶斯利亚莫娃。

为庆祝哈萨克斯坦共和国独立日和伟大的哈萨克思想家阿拜·库南拜诞辰175周年，新建成的首都音乐青年歌剧院将于2020年12月14日正式开幕。

开幕当天，即12月14日19：00时整，歌剧院将演出音乐剧《阿拜与托赫詹》。

首都音乐青年歌剧院的使命，是通过向青少年观众展现最优质、精彩的国内国际经典音乐剧作品，丰富其文化生活，培养艺术审美，提升知识面和创新潜力。

哈萨克斯坦功勋教育家、哲学博士阿斯哈特·玛伊明洛夫将担任歌剧院院长职务。

歌剧院已于2020年10月1日开始工作，并于11月28~30日启动了演员征募，目前已有50多名优秀演员加入该歌剧院。

其中，就包括了在电影《小家伙》中担任主演并因此荣获第71届戛纳电影节最佳女主角奖项的哈萨克斯坦女演员萨玛勒·叶斯利亚莫娃。

此外，还有阿彦·乌特普别尔艮（电视剧《哈萨克汗国》主演）、阿斯勒罕·托列珀夫（电影《一千勇士》主演）等。

而作为剧院开幕作品的音乐剧《阿拜与托赫詹》，由国内最顶尖的艺术家团队打造而成。

本剧将通过演绎思想家阿拜·库南拜的初恋故事，生动而深刻的揭示思想家青年时代的成长经历，将塑造阿拜世界观的真挚情感以音乐的形式展现给广大观众。

值得一提的是，青年歌唱家迪玛希·库达依别尔艮是这部音乐剧的音乐顾问。

音乐剧将于12月14、15、16日连续三天公映。

【编译：木合塔尔·木拉提】