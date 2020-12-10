巴库举行《穆赫塔尔·阿吾埃佐夫的创造力》新书介绍会

哈通社/巴库/12月10日--为纪念阿拜诞辰175周年，哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆于9日举行了《穆赫塔尔·阿吾埃佐夫的创造力：从传统到创新》新书介绍会，该书作者为阿塞拜疆著名文学评论家、巴库斯拉夫大学教授尼扎米·马梅多夫·塔吉索伊，该书用阿塞拜疆语出版。

作者从新的哲学、美学和社会艺术立场深入研究了哈萨克作家穆赫塔尔·阿吾埃佐夫的创造力。该书是在哈萨克斯坦首任总统纳尔巴耶夫提出的精神文明复兴计划框架内出版的。

哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使赛尔詹·阿布德卡里莫夫在致辞中谈到了根据国家元首的法令纪念阿拜诞辰175周年的活动。他强调，研究阿拜的创始人是哈萨克斯坦杰出的作家穆赫塔尔·阿吾埃佐夫。他的史诗小说《阿拜之路》向全世界介绍了伟大的哈萨克思想家阿拜的宝贵创作和精神遗产，该书还被列入了世界文学图书馆，并译成世界上116种语言出版。

活动结束之际，主办方向活动来宾放映了关于作家穆赫塔尔·阿吾埃佐夫的生活和工作的纪录片。创意与科学知识分子、国家科学院代表、阿塞拜疆-哈萨克斯坦友好协会代表参加了此次活动。

【编译：阿拉依】