哈萨克斯坦驻加拿大大使与该国上院议长举行电话会晤

哈通社/努尔苏丹/12月11日 – 哈萨克斯坦驻加拿大大使阿克勒别克·卡玛勒迪诺夫10日同加拿大议会上议院议长乔治·弗瑞举行了电话会晤。

据哈外交部消息称，此次会晤由哈萨克斯坦方面发起。

会谈中，卡玛勒迪诺夫指出哈萨克斯坦与加拿大多年来保持着高度的合作关系，双方议会间对话与合作对加深双边关系具有重要意义。

大使还像加拿大上议院议长介绍了哈国总统托卡耶夫目前正在实施的一系列民主化政治改革的情况，以及哈国将于2021年1月10日举行的议会下院选举。

卡玛勒迪诺夫大使强调称，2019年和2020年间在哈萨克斯坦通过的一系列法律修正案，是哈国在发展公民社会、建设多党政治、提升政治积极性和多元化方面的重要成就。

会谈期间，双方就哈加两国间议会合作问题进行了深入的交流，并就计划在2021年举行的双边项目日程，特别是恢复哈加议会友谊小组的工作等进行了讨论。

乔治·弗瑞高度评价了哈萨克斯坦实施的现代化政治改革，并强调哈萨克斯坦是加拿大可靠和稳定的合作伙伴。他指出，在中亚地区，哈萨克斯坦是加拿大最大的伙伴国家，双方在经贸领域合作潜力巨大。他还表示将继续推动两国议会间对话合作的发展。

电话会谈最后，加拿大议长向哈方组织此次会晤表示感谢，并对哈国独立29周年表示祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】