哈萨克斯坦央行发行两款纪念币

哈通社/努尔苏丹/12月11日 – 哈萨克斯坦央行11日发行了两款纪念币。

这两款纪念币分别为«太空»系列的«贝尔卡-斯特雷卡»套，以及«哈萨克民俗»系列的«割礼（SÚNDET TOI）»套。

«贝尔卡-斯特雷卡»套纪念币

贝尔卡和斯特雷卡是前苏联于1960年7月28日通过拜科努尔航天中心发射进入太空的两条«宇航犬»，它们乘坐东方号飞船进入轨道，环绕地球飞行并安全返回地球，为后来的第一位宇航员加加林进入太空提供了详细的科研数据。

这款纪念币旨在纪念两条太空犬进入太空和安全返航60周年。





纪念币共有500坚戈、200坚戈和100坚戈三种种面额。其中，500坚戈为银质，将发行2500枚；200坚戈为镍合金，将发行10000枚；100坚戈为镍银合金，将发行10万枚。

«割礼（SÚNDET TOI）»套纪念币

改款纪念币旨在展示哈萨克斯坦文化传统中对男性的割礼习俗，是之前发行的«哈萨克民俗»系列纪念币的后续。

纪念币共有500坚戈和100坚戈两种面额，其中500坚戈为银质，100坚戈为镍银合金（两种规格）。500坚戈银币将发行2500枚，而两种不同规格的100坚戈纪念币合计发行11.5万枚。

哈萨克斯坦央行及所有分支机构将正式对外发行上述两套纪念币，有意购买收藏的客户可通过央行官网查询购买信息。