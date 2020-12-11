英国警告有严重过敏史的人不要接种辉瑞疫苗

哈通社/努尔苏丹/12月11日 —— 据路透社报道，英国药品监管机构建议，有严重过敏史的人不要接种辉瑞/BioNTech的新冠疫苗，此前在该疫苗开始接种的第一天，有两人报告出现不良反应。

英国周二从老人和前线工作人员开始进行大规模疫苗接种。而世界各国努力推展疫苗之际，也得努力解决和平时代最为严峻的物流挑战之一。

英国国民保健制度(NHS)医务主任Stephen Powis表示，已对建议进行了调整，此前两名NHS工作人员报告了与接种疫苗有关的过敏反应。周二共有数千人接种了疫苗。

他称：“新疫苗出现这种情况很常见，MHRA(监管机构)提出预防性建议，建议有严重过敏反应史的人不接种这个疫苗，昨天有两名有严重过敏反应史的人出现了不良反应。目前，二人都恢复得很好。”

MHRA表示，将寻求进一步信息，并将优先调查此事，辉瑞和BioNTech表示，他们正给MHRA的调查提供支持。

辉瑞此前表示，没有对疫苗或疫苗成分有严重不良过敏反应史的人参与后期试验，MHRA的紧急批准协议中提到了这一点。

MHRA在给卫生专业人员传达的新指引中称，“任何对疫苗、药物或食物有严重过敏反应史的人(如之前有过类过敏反应史或那些被建议携带肾上腺素自动注射器的人)都不应该接种辉瑞/BioNTech疫苗。”

布里斯托尔大学儿科医学教授Adam Finn表示：“对疫苗出现严重过敏反应并不常见，但负责疫苗接种的工作人员都经过了培训且有相应的工具，来应对这种情况。”他补充称，在积累更多疫苗相关经验之前，提出这一建议是一个“明智的”预防措施。

美国食品药物管理局(FDA)周二公布的文件显示，没有对辉瑞的新冠肺炎疫苗的安全性和有效性提出新的问题，为这款新冠肺炎疫苗获得紧急使用授权扫清了下一个障碍。周四FDA顾问委员会将召开会议。