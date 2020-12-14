哈萨克文化中心在加拿大多伦多开设

哈通社/努尔苏丹/12月14日--据外交部新闻消息，“哈萨克文化和哈萨克人中心”在加拿大多伦多开设。

哈萨克斯坦独立29年之际开设的文化中心开幕仪式以线上形式举行。

哈萨克斯坦驻加拿大大使阿克勒别克·卡玛勒迪诺夫对哈萨克文化中心的开设表示祝贺，并表示，中心在阿布纳斯尔·阿尔法拉比诞辰1150年，阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年，著名天才作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫诞辰90年之际的开设更突出其意义。

“文化中心为居住在加拿大的哈萨克侨民和哈萨克斯坦人，以及对哈萨克语言、文化和传统感兴趣的加拿大人开设。 ” 他说。

该中心除了提供语言文化教学之外，还会组织各类活动，以促进在加拿大的哈萨克同胞们的团结与和睦。

开幕仪式框架下，哈萨克斯坦荣誉艺术家穆拉特·玛赫苏托夫、歌手阿丽亚·塞德科克兹等演唱了阿拜歌曲。此外，定居在加拿大的哈萨克族代表用哈萨克语、英语、法语和俄语等语言朗诵了阿拜诗歌。

据非官方统计数据，在加拿大的哈萨克族人口可能超过1.2万人。 其中绝大多数生活在多伦多、蒙特利尔、温哥华、卡尔加里和渥太华等城市。

【编译：阿依波塔】