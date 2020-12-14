哈通社/努尔苏丹/12月14日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦独立日之际，哈萨克斯坦驻哥伦比亚荣誉领事馆正式开馆。

未来几年，当地商业界代表、Croda Oil&Gas Latin America公司经理奥马尔·瓦尔德斯将担任哈萨克斯坦的名誉领事。

哈萨克斯坦驻巴西大使海拉特•萨尔加诺夫和哥伦比亚外交部欧洲司司长胡安·卡斯特罗，当地社会政治和商业界，以及外交和媒体界代表出席开馆仪式。

萨尔加诺夫向哥伦比亚政府就其对哈萨克斯坦名誉领事馆的开馆提供的支持表示了感谢，并在线向奥马尔·瓦尔德斯颁发了领事权利。

他指出，2019年7月哈萨克斯坦获得了太平洋联盟观察国地位。誉领事馆的开馆表明了扩大努尔苏丹和波哥大之间双边议程的政治意愿，特别是在贸易、投资和人道主义领域的合作。

胡安·卡斯特罗对哈萨克斯坦名誉领事馆的开馆表示了祝贺。他表示，这将有助于双边关系的进一步发展。哥伦比亚外交官强调了在第四轮副外长级磋商会议之后达成的哈萨克斯坦与哥伦比亚外交人员和公务护照持有者实行相互免签协议的重要性，该协定于2019年12月签署。

他表示，哥伦比亚政府愿意分享其加入经合组织的经验，并建议明年举行第五轮磋商。

此外，将担任哈萨克斯坦名誉领事的奥马尔·瓦尔德斯向哈萨克斯坦政府给予的信任表示了感谢，并指出了两国间潜在的合作领域，其中包括农业、采矿和石油工业。

他呼吁哥伦比亚企业家利用名誉领事馆提供的机遇与哈萨克斯坦伙伴建立商业合作并实施联合项目。

【编译：阿依波塔】