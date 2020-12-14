西班牙发行印有阿拜肖像的纪念邮票

哈通社/努尔苏丹/12月14日--据阿塞拜疆驻哈萨克斯坦大使馆消息，在国际突厥文化和遗产基金的赞助下，西班牙发行了专门为纪念突厥世界的两位伟大人物阿拜·库南拜吾勒和于泽尔·哈策贝育夫的邮票。

发行邮票是为了纪念伟大的诗人、作家、作曲家、人文主义哲学家、公众人物、现代哈萨克书面文学的创始人阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年，以及阿塞拜疆杰出的作曲家、音乐学家、公关人员、剧作家、教师、东方首部歌剧作者、阿塞拜疆民族音乐创始人于泽尔·哈策贝育夫诞辰135周年。

该项目是在国际突厥文化和遗产基金会的支持下，并在阿塞拜疆共和国驻西班牙王国大使馆的组织参与下，为纪念突厥世界杰出人物而实施的。

纪念邮票上印有阿拜·库南拜吾勒和于泽尔·哈策贝育夫肖像，他们的作品样本，以及民族乐器。纪念邮票已在西班牙各地发行。邮票发行的目的是为了让广大国际读者熟悉突厥世界杰出人物的作品。

值得一提的是，今年是伟大的诗人和思想家阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年。哈萨克斯坦著名人物的周年纪念将在国际范围内，包括在联合国教科文组织框架下庆祝。

【编译：阿拉依】



