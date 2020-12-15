疫情加剧最不发达国家贫困状况

哈通社/努尔苏丹/12月15日 -- 日前，联合国贸发会议发布《2020年最不发达国家报告》指出，新冠肺炎疫情严重打击了47个最不发达国家的经济，这些国家2020年的经济表现为近30年来最差。最不发达国家能否在疫情之后重建经济，关键看生产能力能否得到大幅提高。

报告说，最不发达国家原本就是世界上最脆弱的经济体，与其他经济体相比，其在应对诸如新冠肺炎疫情等外部冲击方面的财政和体制手段较为匮乏。疫情对最不发达国家构成非常严重的打击，加剧了脆弱性并削弱了恢复能力。2020年，最不发达国家普遍出现收入水平下降、就业减少和财政赤字不断扩大等问题，经济表现是近30年来最糟糕的。

疫情还逆转了最不发达国家多年来凭借艰苦努力在减贫、改善教育及营养状况等方面取得的发展成就，进而限制了这些国家实现联合国可持续发展目标的机会。2020年最不发达国家极端贫困（即每人每天收入低于1.9美元）人数增加了3200万，贫困率将从32.5%上升到35.7%。据估计，有约10.6亿人生活在47个最不发达国家，其中极端贫困人口占全球总数的50%以上。

尽管最不发达国家人口在全球占比很大，但其在全球GDP中的占比却不到1.3%。2019年，最不发达国家人均GDP仅为1088美元，世界平均水平为11371美元。联合国贸发会议数据显示，大多数最不发达国家的生产能力较低，2011年至2018年，其平均生产能力指数比其他发展中国家（非最不发达国家）低40%。

报告认为，疫情给国际社会敲响了警钟，各方应支持和帮助最不发达国家克服脆弱性，包括通过投资、融资等方式帮助最不发达国家从建设和提高生产能力开始，帮助其实现更强劲的复苏和经济转型。

【编辑：木合塔尔·木拉提】