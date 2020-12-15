政府总理：简单物品经济计划使实施特定项目成为可能

哈通社/努尔苏丹/12月15日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在15日举行的政府例行会议上表示，“简单物品经济”计划已证明其作为国内生产发展的投资工具的有效性。根据国家元首的指示，该计划的资金总额已增加到1万亿坚戈。

总理在政府例行会议上说：“尽管大流行仍然存在，并带来了许多挑战，但我们看到，今年的项目数量增加了2.5倍以上，从900个增加到2600个项目，项目资金总额增长了3.5倍，从2160亿坚戈增加到7000亿坚戈。实施这些项目预计将增加约2万个工作岗位。‘简单物品经济’计划使实施旨在替代进口和发展消费品和服务生产的具体项目成为可能。”

政府总理指出，规范采购中本地生产的发展也是一个重要问题。

据总理介绍，已经制定了有效的措施来支持国内生产商，因此，本地生产商品的份额比去年增加了2倍，并使其能够支持超过1500家国内生产商。总体而言，这样可以确保工业发展并创造新的就业机会。值得一提的是，以下行业产品购买中本地生产商品呈现出高增长动态：轻工业（本地生产商品份额从38％增长到68％），家具业（从39%增长到71％），食品业（从41％增长到74％），建材（从34％增长到71％）。

应当指出的是，就地区而言，库斯塔奈州、卡拉干达州、东哈州、阿拉木图州和突厥斯坦州是支持本地生产商的佼佼者。

总理强调，与此同时，西哈州、曼格斯套州、阿特劳州和江布尔州州政府还没有充分开展工作，在一些行业中，本地生产商品的比例在24％至43％之间徘徊。有必要激活这些地区州政府的活动。

【编译：阿拉依】



