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    11:15, 15 12月 2020 | GMT +6

    美国选举人团正式投票确认拜登胜选

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    哈通社/华盛顿/12月15日 -- 当地时间14日报道，美国选举人团当日举行投票，据彭博社等美媒报道，乔·拜登已获得270票，赢得美国大选。根据《美国宪法》及宪法修正案，总统候选人获得超过半数选举人票，即270张就可当选。

    美国大选11月3日结束后，全美50州和哥伦比亚特区已确认普选票结果并指定选举人，选举人团14日正式投票确定结果。

    在美国选举人团投票中，民主党总统候选人拜登，获得当选美国总统所需的票数。这意味着，现任总统特朗普竞选连任宣告失败，他将成为二战以来，第4位连任失败的美国总统。

    拜登和竞选搭档贺锦丽(Kamala Harris)将于1月20日上任。

    根据11月大选的结果，拜登赢得306张选举人票，特朗普赢得232票。

    有关本次大选的下一个关键节点，在2021年1月6日。届时，参众两院将举行联席会议，正式宣布大选获胜者，至此，新总统当选程序才算全部完成。但长期以来，美国总统选举结果通常在大选投票日就已成定局，选举人团投票和国会点票只是礼仪性的程序，并无实际意义。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
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