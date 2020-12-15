哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦将在太空部门发展合作

哈通社/努尔苏丹/12月15日--乌兹别克斯坦内阁下设的空间研究和技术机构（Узбеккосмос）代表团对哈萨克斯坦进行了工作访问。

由空间研究与技术局代理总干事舒兹拉特·卡迪罗夫率领的乌兹别克斯坦代表团访问了哈萨克斯坦的空间基础设施，会见了哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部航空航天委员会的专家和企业负责人。

会见期间，双方讨论了在空间活动领域发展合作的问题，特别是利用哈萨克斯坦地球遥感系统和哈萨克斯坦空间通信系统的能力。

双方还讨论了由哈萨克斯坦数字发展部起草的关于哈萨克斯坦政府与乌兹别克斯坦政府之间为和平目的探索和利用外层空间领域合作的协定草案。

经过工作会议和谈判，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部航空航天委员会与乌兹别克斯坦内阁下设的空间研究和技术机构签署了一项关于发展空间活动领域合作意向的议定书。

乌兹别克斯坦代表团表示希望在空间部门与哈萨克斯坦进一步合作，加强两国之间的联系和经验交流。

哈萨克斯坦方面表示对与乌兹别克斯坦建立伙伴关系寄予厚望，并准备在建立和发展空间活动方面向其邻国提供必要的援助。在不久的将来，“Kazkosmos”公司可以在联合项目中对乌兹别克斯坦专家进行高级培训和实习。

【编译：阿拉依】



