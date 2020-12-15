智利迎来今年全球唯一一次日全食

哈通社/努尔苏丹/12月15日 —— 智利南部的比奥比奥大区、阿劳卡尼亚大区和河大区当地时间周一（14日）下午1时许迎来一次日全食。这是2020年全球唯一的一次日全食奇观。

新华社报道，本次日全食带主要穿越智利和阿根廷两国，宽度约为90公里。智利日全食带主要穿越智利南部比奥比奥大区、阿劳卡尼亚大区和河大区，其中阿劳卡尼亚大区比亚里卡市附近的日全食持续时间最长，约2分9秒。智利全境当天均可观测到日偏食。

据当地媒体，有超过20万游客前往智利南部观赏此次日全食。智利最佳观测地点、著名旅游城市普孔和比亚里卡集中了许多从世界各地前来观测日全食的游客。但是，当天的阴雨天气令观测受到影响。

智利多地冠病疫情近期出现反弹，防疫部门呼吁人们在观测时尽量减少聚集，保持社交距离，采取自我防护措施，首选在家中进行观测。内政部和警方制定措施，疫情严峻地区严禁游客跨地区旅行，游客出行必须携带“防疫护照”。

智利拥有优越的天文观测条件，北部地区每年晴朗天气超过300天，光污染程度低。世界上40%的天文观测设施集中于智利，预计至2024年，这一比例将上升到70%。