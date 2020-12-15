教科文组织对海洋研究资金匮乏表示担忧

哈通社/努尔苏丹/12月15日 —— 据联合国新闻处消息，联合国教科文组织在即将迈入“联合国海洋科学促进可持续发展十年”（2021–2030年）之际发布的一份报告显示，海洋科学研究意义重大，然而经费短缺正在阻碍相关工作的进展和成果应用。

教科文组织政府间海洋学委员会最新发布的第二份《全球海洋科学报告》表达了这一担忧。报告指出，海洋科学经费占科研总投入比例的世界均值仅为1.7%，远低于在其他主要科学领域的投入。鉴于海洋在气候和生物多样性等议题中的关键角色，这一投入不足的状态极不合理。

报告表示，海洋科学研究的成果广泛应用于医学、生物多样性保护、新工业进程研发等领域，推动着几乎所有经济和社会部门的发展。海洋科学专利技术在减轻和适应气候变化影响方面的运用尤为普遍。

在亚洲，海洋科学出版物的数量正在增加，北美和欧洲亦有所增长。增幅最快的国家是中国、日本、韩国。在不同国家及不同时期，海洋科学的预算差异显著。

报告同时指出，尽管国际社会承诺根据《2030年议程》设定的可持续发展目标14的要求，到2030年实现控制海洋资源开发，但很少有国家为实现这一目标制定具体战略。

报告显示海洋学家之间的国际合作有所增加，并呼吁加强南南和北南伙伴关系。创新以及技术转让，必须在帮助发展中国家实现可持续的海洋和渔业资源开发方面发挥根本作用。

在人力资源方面，报告强调在海洋管理各个领域迫切需要开展人员培训。报告指出了女性参与度低的问题，女性占所有海洋学家的39％，与上一份报告（2017年发布）相比有所增加，且比自然科学领域中女性所占的比例高出6个百分点。但是，这一平均值掩盖了国家之间的巨大差异。

报告还指出，各国没有足够的能力充分利用其掌握的海洋信息，这妨碍了对这些信息的自由获取和利用。数据共享是人类的共同利益，应作为联合国海洋科学十年的优先事项之一，这也与教科文组织拟订开放科学国际法律文书的工作相一致。

在计划于2025年发布的下一份报告中，教科文组织政府间海洋学委员会希望纳入新冠疫情对海洋科学人力及技术能力影响的评估。此外，该报告还将提供对海洋科学十年的中期审查。