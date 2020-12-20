阿尔瓦雷斯期待与戈洛夫金举行第三次对决

哈通社/圣安东尼奥/12月20日 – 墨西哥职业拳击运动员索尔·阿尔瓦雷斯(54-1-2, 36 КО)在结束了他与英国选手卡勒姆·史密斯(27-1, 19 КО)的比赛后，接受了媒体的采访。

WBC/WBA世界超中量级拳王争霸赛美国当地时间于12月19日举行，阿尔瓦雷斯对阵史密斯，最终阿尔瓦雷斯战胜对手，获得比赛的胜利。

在赛后接受采访时，阿尔瓦雷斯对这次的胜利表达了自己的喜悦之情。

“对手很强大，但我证明自己更强。”他说。

阿尔瓦雷斯还表示，他希望能够在超中量级上赢得更多的成绩，并且非常期待能够与哈萨克斯坦拳王根纳季·戈洛夫金进行第三次较量。

“我只想和最优秀的拳击手对决。如果有机会能够同GGG举行第三场比赛，我可能会接受这个建议。”他说。

值得一提的是，IBF/IBO中量级世界拳王根纳季·戈洛夫金（40-1-1,35KO）在19日（美国时间12月18日晚）结束的中量级拳王争霸战中，将波兰对手卡米尔·谢列梅塔(21-0,5KO)以技术击倒方式击败，第21次卫冕金腰带。

【编译；木合塔尔·木拉提】