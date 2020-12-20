研究：男性健康关联女性妊娠失败风险

哈通社/努尔苏丹/12月20日 —— 据新华社报道，美国斯坦福大学医学院牵头的一项研究显示，男性身体是否健康关联女性妊娠失败风险。如果男方在肥胖、糖尿病、高血压、高血脂等代谢综合征临床病症中至少占三项，孕妇出现异位妊娠、流产、死产等问题的风险高达27%。

研究人员对美国2009年至2016年间近100万例与妊娠失败有关的保险索赔开展回顾性研究，得出上述结论。他们发现，即使计入孕妇年龄、体重、是否吸烟等因素，与没有代谢综合征的男性相比，如果男性患上述病症，孕妇妊娠失败风险上升。

研究牵头人、斯坦福大学医学院副教授迈克尔·艾森伯格说：“众所周知，母亲健康状况会影响胎儿发育及生产时是否出问题。这项研究首次表明，随着胎儿父亲自身病症增加，妊娠失败风险上升，可能导致流产、异位妊娠或死产。我们研究的男性对象中，那些男方没有代谢综合征的孕妇妊娠失败几率为17%，当男方有一种（代谢综合征）病症时，妊娠失败几率升至21%；男方有两种病症，妊娠失败几率为23%；男方有三种及以上时，这一风险为27%。”

艾森伯格说，尽管这项研究不能证明男性身体不健康是造成妊娠失败的原因之一，但表明二者之间存在关联，其临床意义在于提醒备孕夫妇不应忽视男方健康问题，因为那可能对妊娠产生重要影响。

研究报告18日由英国《人类生殖学》杂志刊载。