以色列启动新冠疫苗接种工作

哈通社/耶路撒冷/12月20日 —— 据新华社报道，以色列总理办公室和卫生部20日发表声明说，该国于当日启动新冠疫苗接种工作。

声明说，疫苗接种工作启动后，以色列将首先为医务人员接种，并将于21日起为60岁以上人群、重症及慢性病患者等接种。疫苗分两次注射，相隔21天。疫苗接种将通过以色列全国保健基金会和各地医院进行，每天提供约6万剂疫苗。

以色列卫生部此前曾表示，教师、社会工作者、囚犯、监狱看守等易感染人群将在第二阶段接种疫苗，根据疫苗的供应情况，接种活动将逐步扩大到其他人群，但暂不为16岁及以下青少年、孕妇、哺乳期妇女、易严重过敏人群等接种。

以色列总理府19日发表声明说，总理内塔尼亚胡当日在该国中部城市拉马特甘的哈伊姆·谢巴医疗中心“率先”接种了新冠疫苗。以卫生部长尤利·埃德尔斯坦也于19日接种了疫苗。据以色列媒体报道，以总统里夫林、以军总参谋长阿维夫·科哈维定于20日接种。

目前，以色列已先后与多家疫苗研发机构达成采购协议，预计到本月底将共有逾300万剂疫苗到达。

以卫生部20日公布的数据显示，截至当天该国累计确诊新冠病例373655例，累计死亡3082例。