欧洲多国家宣布暂停与英国航班 世卫组织呼吁加强应对

哈通社/努尔苏丹/12月21日 -- 在英国传出变异的2019冠状病毒后，欧洲多个国家宣布暂时禁止来自英国的航班降落，世界卫生组织呼吁欧洲成员国加强应对措施。

英国首相署发言人说，约翰逊今天(21日)将召开内阁紧急应变小组会议，主要商讨如何确保出入境航班顺畅通行。相关部门也会开会制定应对计划。

适逢年底，英国许多企业会在这段期间做最后的进货准备，但各国对英国采取航空限制，影响了英国圣诞节前的航空和港口物流进出。

另外，欧盟各国大使同一天也会在布鲁塞尔举行危机会议，讨论相关议题。

到目前为止，除英国之外，丹麦、荷兰和澳大利亚都先后出现变异毒株病例。

世卫欧洲发言人告诉《法新社》，欧洲的冠病传播力度强烈、广泛，因此各国需加倍推行防控措施。

世卫也促请全球其他成员国增加冠病相关的病毒株基因排序，并同其他国家分享数据，一旦发现有同样的变异毒株，应及时通报。

英国昨日新增将近3.6万病例，创下单日新高。

此外，又有326人不治，使累计死亡病例增加到6.7万。

英国卫生部长指出，当地出现的变异毒株已经失控，并建议采取更严格的防疫措施，包括限制英格兰三分之一的人口出行，直到大多数人接种疫苗为止。

专家指出，在英国发现的新毒株的传染率比之前高70%，导致当地这两个星期的病例暴增。