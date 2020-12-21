哈驻外大使们向外国专家和媒体介绍了马吉利斯议员选举准备进程

哈通社/努尔苏丹/12月21日--哈萨克斯坦驻外大使们正在积极参与将于2021年1月10日举行的马吉利斯（议会下院）议员选举准备工作。

准备工作框架下，哈萨克斯坦数个驻外机构举行了面向当地专家和媒体的新闻发布会。

混合形式举行的简报会上，哈萨克斯坦驻英国大使馆叶尔兰•伊德里索夫向英国政治和商业机构，以及当地媒体代表介绍了哈萨克斯坦正在积极实施大规模政治改革方案。

他指出，即将举行的议员选举将根据国际标准进行。 具体来说，为了促进国家政治制度的进一步民主化，政党登记的最低党员人数从4万人降低到2万人，减少了一半。就为妇女和青年在党的选举名单中规定30％的强制性配额对现行法案进行了补充修改。

哈驻立陶宛特命全权大使维克托·铁穆尔巴耶夫也在维尔纽斯举行简报会，向该国中央和地方机构及媒体代表介绍了选举的筹备阶段和与参政党的相关信息。大使指出，选举将在落实“倾听人民呼声的国家 ” 概念框架下的新政治环境中进行。

在罗马尼亚举行的简报会上，哈萨克斯坦大使努尔巴赫·如斯铁莫夫向该国媒体代表介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第二份国情咨文«新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期»里总结的国家发展优先方向。

【编译：阿依波塔】