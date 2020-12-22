蒙古国首都进入全民警戒状态

哈通社/努尔苏丹/12月22日 -- 蒙古国政府21日宣布，首都乌兰巴托市将从23日6时至2021年1月6日6时再次实施全民警戒状态，以遏制新冠疫情持续蔓延。

警戒期间，食品商店、加油站、药店、医院、供电、供热、电信等将照常运行。

蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席索德巴特尔当天在新闻发布会上说，鉴于首都地区新冠确诊病例连续多日呈两位数增长，疫情防控形势不容乐观，政府决定将乌兰巴托市防灾警戒级别从高度警戒状态上调至最高级别的全民警戒状态。

索德巴特尔呼吁民众在此期间严格遵守相关规定，并安排好工作和生活。

蒙古国卫生部21日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例32例，其中31例为本土病例；累计确诊病例993例，其中552例为本土病例；累计治愈病例509例；无死亡病例。

为遏制新冠疫情，蒙古国自11月12日起进入全民警戒状态，12月1日起在全国因地制宜实施不同级别警戒状态。乌兰巴托市从12月14日起由全民警戒状态下调到高度警戒状态。

蒙古国防灾警戒级别分为三级，从高到低分别为全民警戒状态、高度警戒状态、警戒状态。