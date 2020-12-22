哈萨克斯坦成为“全球物流护照”计划中亚枢纽

哈通社/努尔苏丹/12月22日 -- 据哈萨克斯坦贸易与一体化部新闻中心报道，今年12月20日，哈贸易和一体化部部长巴赫特•苏力坦诺夫与迪拜港口世界公司首席执行官、迪拜港口、海关和自由贸易区公司董事长艾哈迈德·本·苏莱姆签署了合作谅解备忘录。

哈萨克斯坦加入了«全球物流护照»（WLP）。WLP旨在扩大新兴市场之间的贸易机会。该倡议呼吁克服如物流效率低下等贸易壁垒，这些壁垒目前制约着新兴市场之间贸易的增长。该计划不仅改善了现有的贸易路线，而且通过物流和贸易公司计划开发新的路线。从而促进世界各区域现有产品贸易多样化，提高关键产品在其他发展中国家中的市场份额。

该项目自2019年7月开始实施，已经使参与者的贸易额增加了10%。

除哈萨克斯坦外，在«全球物流护照»计划中，哥伦比亚、塞内加尔、巴西、乌拉圭、泰国和南非也登记为WLP的区域中心和合作伙伴。另外8个国家正准备与世界和平组织融合。

加入WLP为哈萨克斯坦提供了一个机会，使其与欧洲国家、中国以及不断增长的拉丁美洲和非洲市场的相互贸易多样化。

据贸易和一体化部长苏力坦诺夫介绍，«全球物流护照» 的成员资格将和谐地补充哈萨克斯坦与阿联酋和WLP贸易中心的双边关系和贸易。

苏力坦诺夫表示，哈萨克斯坦可以成为一带一路倡议和«全球物流护照»的纽带。这将在运输和物流领域开辟新的机遇，揭示哈萨克斯坦的整个过境潜力。同时，阿拉木图将成为哈萨克斯坦重要的物流中心，这座城市的战略位置有助于增加哈萨克斯坦在中国和欧洲之间的贸易份额。

阿拉木图还提供进入欧亚经济联盟、上海合作组织和经济合作组织等区域市场的机会，可以成为这些市场与WLP合作伙伴之间的门户。阿拉木图机场将成为一个航空枢纽，提供广泛的世界级服务。

迪拜海港、海关和自由区公司主席苏尔坦·艾哈迈德·本·苏莱姆表示，贸易是经济发展的重要组成部分，随着哈萨克斯坦加入«全球物流护照»计划，该国正在加速其未来的经济增长。凭借迪拜在物流方面的专业知识，WLP正在帮助重新思考货物和服务在世界各地的流动方式，提高全球供应链的弹性，并尽可能消除阻碍哈萨克斯坦等国贸易的障碍。

【编译：木合塔尔·木拉提】